PSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi
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PSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi

26.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:24

Geçtiğimiz günlerde Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayıran Paris Saint Germain, eski futbolcusu Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirdi. Pochettino, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırdı.

PSG, geçen sezonu şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalmasına karşın, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayırdı. PSG'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi; ancak takımla son iki yılı şampiyon tamamlayan Alman teknik adamın gönderildiği bildirildi.

Fransa medyası, yeni teknik direktörün Arjantinli Mauricio Pochettino olduğunu duyurdu. Takımının Strasbourg'u 4-0 yendiği maç sonrası kovulan Tuchel'in yerine Poccettino atanırken; resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Ligue 1'de 17 maç sonrası 35 puanla Olympique Lyon ve Lille'in ardından 3. sırada bulunan PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. PSG'nin başına 2018'de geçen Tuchel, ikinci sezonu 4 kupayla kapattı.

PSG FORMASI GİYMİŞTİ

2000'lerde PSG'nin defansında oyuncu olarak görev yapan Pochettino, Kasım 2019'da Tottenham Hotspur'dan gönderildikten bu yana boşta bulunuyordu. Pochettino, Londra ekibini 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmıştı.

ALLEGRI DE GÜNDEMDEYDİ

PSG'yle Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri de anılmıştı. 2018-19 sezonunda Juventus'la yolları ayıran 53 yaşındaki teknik adam o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı.

(Kaynak: NTV Spor)

PSG, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi
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