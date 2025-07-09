Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. Maç 3-0 Psg üstünlüğü ile devam ediyor. Peki, PSG Real Madrid tek aç mı, rövanşı var mı?

İLK 11'LER

PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Real Madrid: Courtois, Arnold, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Gonzalo, Vinicius.

PSG'de Pacho ve Lucas Hernandez, Real'de Huijsen kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son finalist bu gece belli olacak. İspanyol devi Real Madrid, ABD'de düzenlenen organizasyonda, son Şampiyonlar Ligi'nin sahibi PSG ile kozlarını paylaşıyor

PSG REAL MADRİD TEK AÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

PSG Real Madrid maçı tek maç üzerinden oynanıyor.