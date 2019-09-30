PSG'nin yıldızı Thiago Silva, Radamel Falcao'dan çekiniyor

30.09.2019 17:39

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak olan PSG'de geri sayıma geçildi. PSG'nin takım kaptanı Thiago Silva, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın yıldızı Falcao'yu öne çıkardı.

"GALATASARAY SAHASINDA ÇOK ENERJİK BİR TAKIM"

Falcao'nun önemli bir forvet olduğunu aktaran Brezilyalı kaptan, "Kaliteli ve tahmin edilemez bir forvet. Falcao'yu dikkatlice ve yakından takip etmeliyiz, gözlerimizi ayırmamalıyız. Ancak sadece Falcao'ya kilitlenmemeli bütün Galatasaray'a dikkat etmeliyiz. Çünkü Galatasaray sahasında çok enerjik ve heyecanlı oynayan bir takım. Büyük takım tecrübesine sahip çok oyuncuları var ve Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini biliyorlar" dedi.

Thiago Silva

"GALATASARAY'I ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna da değinen Thiago Silva, "Çok heyecan verici bir maç olacak. Evinde çok tehlikeli bir takım. Galatasaray'ı çok iyi biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız. Açıkçası güzel bir maç olacak ve biz sabırsızlıkla maçı bekliyoruz. Maç içerisinde sabırla beklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

(Skorer)