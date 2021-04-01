PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı
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PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı

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PSG'nin Arjantinli yıldızı Icardi'nin sosyal medyadan eşi Wanda Nara için kullandığı ifade görenleri şaşkınlığa uğrattı. Yaptıkları her hareketle ayrı bir olay olan ünlü çift yine gündemde yerini aldı. Icardi'nin eşi ve köpeğiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın altına "Köpeğim ve s...." yazması takipçilerinden büyük tepki aldı. Yıldız futbolcu gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi.

Her hareketleri gündem olan Icardi ve Wanda çifti yine farklı bir olayla konuşuluyor. PSG'nin yıldız golcüsü, 7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi ve köpeğiyle bir fotoğraf paylaştı. Fakat Icardi, fotoğrafın açıklamasına 'Köpeğim ve s....' yazınca ortalık karıştı. Golcü futbolcuya sosyal medyadan tepki yağdı.

PSG'nin yıldızı eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı

"NE KADAR KOMİKSİN"

Daha sonra eşi Wanda Nara da fotoğrafın altına yorum yaptı. Nara, yoruma 'Ne kadar da komiksin' yazıp eşine tepkisini gösterdi. Taraftar ve takipçilerden fotoğrafın altına binlerce yorum gelirken tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine yıldız futbolcu yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.

PSG'nin yıldızı eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı

2014'TEN BERİ BERABERLER

2013 yılında 5 yıllık evli olduğu Maxi Lopez'den ayrılan sosyetik güzel Wanda Nara, 2014 yılında hayatını bir başka Arjantinli golcü Mauro Icardi ile birleştirmişti.

PSG'nin yıldızı eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı
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