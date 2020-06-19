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PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek

İspanyol mahkemesi, Barcelona Kulübü ile olan sözleşmesini feshetmesinden kaynaklanan davada haksız bulduğu Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 6,7 milyon euro yaklaşık 50 milyon TL ödemesine karar verdi.

19.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:42

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 2016'da Barcelona ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl sonra Paris Saint Germain'e transfer olmasıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazminat sorunu tarafların karşılıklı olarak birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye taşınmıştı.

Davaya bakan Barselona 15 nolu Sosyal Mahkemesi, Barcelona Kulübünü haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 milyon euro ödemesiyle ilgili kararını açıkladı.

NEYMAR 43,6 MİLYON EURO TALEP EDİYORDU

Söz konusu davada taraflardan Neymar 43,6 milyon euro, Barcelona Kulübü ise 22,5 milyon euro talep ediyordu. Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti yazılı bir açıklamayla dile getiren Barcelona Kulübü, "Karar, 43,6 milyon euro talep eden futbolcunun gerekçelerini tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın başvurusunun büyük bölümünü haklı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
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