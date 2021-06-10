PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti
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PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti

PSG, Hollandalı futbolcu Wijnaldum'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Feyenoord, PSV ve Newcastle United formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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