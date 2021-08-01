PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı

PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

İsrail'de oynanan Fransa Süper Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi. İsrail'in düzenlediği bombalı saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, top her ayağına geldiğinde tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

PSG ile Lille, İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan Fransa Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta İsrailli seyircilerden, PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'ye tepki vardı.

TOP HER AYAĞINA GELDİĞİNDE ISLIKLADILAR

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filistin'e destek veren Hakimi, karşılaşma boyunca top her ayağına geldiğinde İsrailli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Düm Tek Tek Haluk Levent
Spor Can Bartu Burak Elmas Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 22:30:05. #1.16#

title