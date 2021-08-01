PSG'de Achraf Hakimi, Filistin'e destek verdiği için İsrailli taraftarların protestosuna maruz kaldı

İsrail'de oynanan Fransa Süper Kupası final maçında Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi. İsrail'in düzenlediği bombalı saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, top her ayağına geldiğinde tribünlerin ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

PSG ile Lille, İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanan Fransa Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta İsrailli seyircilerden, PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'ye tepki vardı.

TOP HER AYAĞINA GELDİĞİNDE ISLIKLADILAR

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filistin'e destek veren Hakimi, karşılaşma boyunca top her ayağına geldiğinde İsrailli taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.