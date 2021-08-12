PSG'de 10 numara forma kimin? 10 numarayı kim giyecek? Messi mi Neymar mı Mbappe mi?
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PSG'de 10 numara forma kimin? 10 numarayı kim giyecek? Messi mi Neymar mı Mbappe mi?

PSG'de 10 numara forma kimin? 10 numarayı kim giyecek? Messi mi Neymar mı Mbappe mi?
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Messi'nin PSG'ye transfer olmasının ardından forma numarası da belli oldu. Messi, PSG'de 30 numara formayı giyecek. Bunun ardından Messi neden 10 numara giymiyor? PSG'de 10 numara forma kimin merak edildi. Peki, PSG'de 10 numara forma Neymar'ın mı? Haberler.com kısaca bilgi sizlerle...

Messi'nin 30 numara giymesinin ardından PSG'de 10 numara kim olacak merak edildi. Peki, PSG'de 10 numara forma kimin? 10 numarayı kim giyecek? Messi mi Neymar mı Mbappe mi?

MESSİ KAÇ NUMARA FORMA GİYECEK?

Paris Saint-Germain, Messi transferini sosyal medyadan paylaştığı özel bir videoyla resmen duyurdu. Forma numarası olarak 30 numarayı tercih ettiği görülen Messi, Katalan devinde oynadığı ilk yıllarda da bu numarayı giyiyordu. 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Messi, "Kariyerimdeki yeni sayfayı Paris'te açmak için sabırsızım. Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle tamamen örtüşüyor" dedi.

PSG'DE 10 NUMARA FORMAYI KİM GİYİYOR?

Geçtiğimiz sezon PSG'de 10 numarayı Neymar giyiyordu. Aynı şekilde bu sezon da 10 numarayı Neymar giyecek. Messi'nin 30 numarayı seçmesinin ardından 10 numara da Neymar'da kalmaya devam edecek.

Neymar kaç numara forma giyecek : 10

Messi kaç numara forma giyecek : 30

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