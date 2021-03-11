PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti
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PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti

11.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:01

Juventus'un Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenmesinin ardından Ronaldo, eleştiri oklarının hedefi haline geldi ve ayrılacağına yönelik görüşler arttı. Fransa'dan Le Parisien'e göre, Paris Saint-Germain'li yetkililer Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Mbappe'nin sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda hedefte Ronaldo olacak.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya son 16 turunda elenen Cristiano Ronaldo'ya 36 yaşında da ilgi sürüyor. Paris Saint-Germain'e yakınlığıyla bilinen Le Parisien, Parisli yetkililerin Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için girişimlere başladığını yazdı.

JUVENTUS GÖNDERMEYE SICAK

31 milyon euroluk net maaşıyla Juventus'ta artık bir "çözümün" ötesinde bir "problem" olarak görüldüğü belirtilen Ronaldo'nun, Torino'da ipinin çekildiği ve yaz aylarında transferin gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğu kaydedildi. PSG Başkanı Nasser Al-Khalaifi ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasında yıllardan beri bir temas olduğu ve 2015'ten bu yana da Cristiano Ronaldo transferinin bir "rüya" olarak görüldüğü belirtildi.

HER ŞEY MBAPPE'YE BAĞLI

PSG'de sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Kylian Mbappe'nin vereceği kararın, Ronaldo transferini tetiklemek adına kritik olduğu da vurgulandı. Mbappe bu yaz sözleşme imzalamazsa, PSG'nin Fransız yıldızı göndererek Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.

PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti
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