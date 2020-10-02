PSG - Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Angers maçı muhtemel 11'i
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PSG - Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Angers maçı muhtemel 11'i

02.10.2020 08:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:59
PSG - Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG - Angers maçı muhtemel 11'i

Fransa Lig 1 maçı için PSG ile Angers karşı karşıya geliyor. PSG - Angers hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Cuma akşamı ekranlarda olacak. PSG - Angers maçı canlı takip haberimizde.

PSG - Angers, Fransa Ligue 1 mücadeleleriyle ekrana geliyor. PSG'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan PSG ve Angers ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. PSG - Angers maçı şifresiz mi? PSG - Angers maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

PSG - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers, Fransa Lig maçlarında PSG'ye konuk oluyor. Merakla beklenen maç, 2 Ekim Cuma günü saat 22.00'de spor severlerin karşısında olacak.

PSG - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım arasında gerçekleşecek maç, Parc des Princes, Paris'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 4'den şifreli ve canlı olarak ekrana gelecek. Maçın hakemi ise henüz belli değil.

PSG - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Draxler; Mbappe, Icardi, Neymar.

Angers: Bernardoni, Bamba, Traore, Pavlovic, Nouri, Capelle, Fulgini, Mangani, Thioub, Bahoken, Bobichon


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