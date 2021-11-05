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Profesyonel imza öncesi sağlık kontrolünden geçti

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Profesyonel imza öncesi sağlık kontrolünden geçti

Samsunsporlu kaleci Ali Taha Demir, sağlık kontrolünden geçti.

SAMSUN (İHA) - Samsunsporlu kaleci Ali Taha Demir, sağlık kontrolünden geçti.

Geçen sezon şampiyon olan Samsunspor U19 takımının kalecisi Ali Taha Demir, A takıma atacağı profesyonel imza öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı. - SAMSUN

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