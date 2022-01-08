Profesörün elektrik ve akaryakıt zammını savunma biçimi stüdyodaki konukları da şaşırttı
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, katıldığı canlı yayında elektrik ve benzin zamlarına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı. HaberTürk ekranlarında Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını söyleyen ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslama yapan profesöre, sunucu ve diğer konuklar itiraz etti. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
HaberTürk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programına katılan akademisyen yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, son zamanlardaki yapılan zamlara ve enflasyona ilişkin yorumlarıyla gündem oldu.
TÜRKİYE'DE BENZİNİN DAHA UCUZ OLDUĞUNU SAVUNDU
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırarak Türkiye'deki kullanıcılara benzinin daha ucuza satıldığını ve vatandaşa benzin konusunda Avrupa ülkelerinden daha az maliyet bindiğini söyledi. Profesör, "Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 euroya çıkmış, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de 0.89 euro" dedi.
DİĞER KONUKLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sözler üzerine başta programın moderatörü Hülya Hökenek olmak üzere programın diğer konukları olan İYİ Partili Ümit Dikbayır, hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ve Nagehan Alçıyı da şaşırttı. Konuklar, böyle bir kıyasın doğu olmadığını belirterek, Hacısalihoğlu'nun tezine "Paraları daha değerli, TL'nin 15 katı. Onlar kendi paralarıyla alım yapıyorlar" ifadeleri ile karşı çıktı.
Bunun üzerine Hacısalihoğlu, "İstatistikte her şey kıyaslanabilir" şeklinde konuştu.
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