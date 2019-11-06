Pritt'ten, 50. yılında TOÇEV'li çocuklara eğitim desteği

06.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:01

Çubuk yapıştırıcı Pritt, 50. yılını bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlamak amacıyla başlattığı "Çocuklar İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında 50 Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) bünyesindeki 50 çocuğun bir yıllık eğitimine destek sağlıyor.

Pritt'ten yapılan açıklamada, "Çocukları desteklemeyi ve onların hayalini kurdukları her şeyi ifade edebilmelerine yardımcı olmayı, misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Pritt markası da 50. yılını kutlarken, kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara eğitim olanakları sunan TOÇEV ile birlikte hareket ediyor. Marka, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışması ile bir yıl boyunca 50 TOÇEV'li çocuğun eğitimlerine destek verecek" denildi.TOÇEV, eğitim almak isteyen ancak maddi yetersizlik nedeniyle bu olanağa sahip olamayan çocuklara maddi ve manevi olarak yardımcı oluyor. "Okumak her çocuğun hakkıdır" anlayışı ile onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için faaliyet gösteriyor.

Kaynak: DHA