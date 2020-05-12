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Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda yer alan 20 yaşındaki futbolcu Morgan Gibbs-White, karantina yasaklarına aldırış etmeden evinde parti verdi.

Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
12.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:43

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White, karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi. Sosyal medyaya düşen parti görüntüleri ise büyük tepki aldı.

İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan orta saha oyuncusunun verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü.

Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi

SOSYAL MEDYADA YAYILINCA VİDEOYU SİLDİ

Parti görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine videoyu silen futbolcu, daha önce koronavirüs tedbirleri için düzenlenen kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi

Kaynak: DHA

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