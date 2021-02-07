Premier Lig'de Tottenham, West Bromwich Albion'ı 2-0 mağlup etti
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Premier Lig'de Tottenham, West Bromwich Albion'ı 2-0 mağlup etti

07.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:07
Premier Lig'de Tottenham, West Bromwich Albion'ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich Albion'ı 2-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği West Bromwich Albion'ı 2-0 yendi.

Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Harry Kane ve 58. dakikada Son Heung-min'in kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Tottenham formasıyla 317 maçta 208 gole ulaşan Kane, kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu Bobby Smith'i yakaladı. Bu alanda Jimmy Greaves, 266 golle zirvede yer alıyor.

İspanya ekibi Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, 78. dakikada Romaine Sawyers'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi. Ayrıca West Bromwich Albion'ın Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Diagne'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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