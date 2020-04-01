Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.
01.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:48
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.
Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA