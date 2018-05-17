Prandelli, Galatasaray'a Açtığı Davayı Kazandı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı ve Galatasaray 7 milyon euro ödemeye mahkum edildi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı-kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı.
7 MİLYON EURO KAZANDI
Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.
16 MAÇA ÇIKMIŞTI
Ünal Aysal döneminde Mancini'den sonra göreve getirilen Prandelli, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı.
Aysal'ın başkanlığı bırakmasından sonra başkan seçilen Duygun Yarsuvat, Prandelli ile yolları ayırarak takımı Hamza Hamzaoğlu'na emanet etmiş ve sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla kapatmıştı.
YORUMLAR (19)
-
garibanlara forma sat prandelliye tazminat öde yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yabanci antronerlerin her istgine evet diyen yoneticiler neden basarin olmazsa her hangi bir yaptirim belirtmez anlamis degilimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Cihan yılmaz,kardeşim şu ana kadar beklediğim en güzel yorum helal olsun ben 1 kuruş para kaptırmadığım 22 adamın bir topun peşinden koştuğu futbol denen yabancı gvurların milyarlarca yuro götürdüğü ülkemizi zarara sokan yapıya kimsenin para harcamasını istemiyorum paranız çoksa yoksulu yetimi sevindirin Allah da sizi bağışlasınCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
fatih terim kovuldu gsliler parasını ver tff diye ağladı adamı kovdunuz şimdi ödeyin bakalım parasını :DCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Onaltı maç dört ay demektir. Dört ay maça çıkmış yedi milyon euro tokatlamış. Daha bunda kulüpten aldıkları da hariç. Artı faiz. Taraftar daha çok forma satın alıp daha çok maç bileti alıp ödeyecek prandelli nin parasını. Enayi kim kulüpler mi yoksa kerizlendiğinin farkında olmayan taraftarlar mı... Beş para etmez hiçbirşeyden anlamayan hiçbir tahsili olmayan adamları milyoner yapan sektöre futbol denir. Taraftarları tebrik ediyorum.Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır