Prandelli, Galatasaray'a Açtığı Davayı Kazandı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı-kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı.

7 MİLYON EURO KAZANDI

Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.

16 MAÇA ÇIKMIŞTI

Ünal Aysal döneminde Mancini'den sonra göreve getirilen Prandelli, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı.

Aysal'ın başkanlığı bırakmasından sonra başkan seçilen Duygun Yarsuvat, Prandelli ile yolları ayırarak takımı Hamza Hamzaoğlu'na emanet etmiş ve sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 kupayla kapatmıştı.