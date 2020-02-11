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Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel'den

Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci olduIsparta'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

11.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:19
Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel'den

Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Orta Okulu birinci oldu


Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 6 Mart Salonunda oynanan maçlar nefesleri kesti. Yoğun ilginin olduğu turnuvalarda erkeklerde ve kızlarda Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci oldu. Nazmiye Demirel Orta Okulu, Isparta'yı gruplarda temsil edecek. Erkeklerde ikinci Halıkent Orta Okulu ve üçüncü TED Koleji oldu. Kızlarda ise Mavikent Şehit Göksel Orta Okulu ikinci ve IYAŞ Selçuklu Orta Okulu üçüncü oldu.


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Kaynak: İHA
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