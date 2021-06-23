Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
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Posof hayvan pazarı yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Ekonomi

- Posof hayvan pazarı yeniden açıldı Yıllar öncesinden Posof Belediyesi tarafından yaptırılan hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

- Posof hayvan pazarı yeniden açıldı

ARDAHAN - Yıllar öncesinden Posof Belediyesi tarafından yaptırılan hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

Açıldığı yıllarda aktif faaliyette olmasına rağmen yaşanan Pandemi den dolayı pazardaki faaliyet durdurulmuştu. Hayvan alıcıları köylere giderek hayvanları köylerden alıyorlardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarı da açılarak vatandaşa kolaylık sağlandı.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, açıklamasında hayvan pazarının Posof ta Çarşamba günleri açılan Pazar yerleriyle beraber hayvan pazarının da haftada bir gün açık olacağını, ancak talep olunca da her zaman açılabileceği söyledi.

Hayvan pazarına getirilen hayvanlar veteriner gözetiminde kontrol ediliyor ve tartılıyorlar. Bugün tartılan hayvanlardan en ağırı 920 kilo geldi. Buna göre fiyatları da kilolarına göre değerlendiriliyor.

Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
Posof hayvan pazarı yeniden açıldı
Posof hayvan pazarı yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman

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