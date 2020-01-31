: Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

31.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:42

Fransa Kupası son 16 turunda Angers, sahasında Rennes'i konuk etti. Mücadele'yi 5-4 kazanan Rennes adını çeyrek finale yazdırdı. 105. dakikada Angers'in 4. golünü kaydeden Mathias Pereira Lage, attığı golden sonra asker selamı verdi.

UEFA ASKER SELAMI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE KINAMA CEZASI VERMİŞTİ

Bu sevinç akıllara milli oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları golden sonra asker selamı vermesini getirdi. UEFA, asker selamı nedeniyle milli takımımıza kınama cezası vermişti. UEFA'nın Angers ve 23 yaşındaki oyuncuya ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

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