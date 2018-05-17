Portekiz'in Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı! Kadroda Süper Ligde Forma Giyen 3 İsim Yer aldı
Portekiz Milli Takımının 2018 Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'tan Pepe ve Quresma, Göztepe'den ise kaleci Beto yer aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na katılacağı kadro açıklandı.
Portekiz Milli Takımı kadrosunda Spor Toto Süper Lig'den 3 oyuncu yer aldı. Fernando Santos'un kadrosunda Göztepe'den kaleci Beto, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma yer aldı.
İŞTE PORTEKİZ'İN KADROSU
Kaleci: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting)
Defans: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Beşiktaş), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica)
Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), William Carvalho (Sporting)
Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
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Portekiz milli takımı bu organizasyonda yine bir şeyler yapar diyelim ama kadro gerçekten çok yaşlı hele bruno alves 38 yaşında. Portekiz futbolunu 2 yıl sonra ronaldo tek başına kurtaramaz. Yeni yapılanmaya gitmek zorunda kalacaklar ve bir iki turnuvayı kaçırabilirler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır