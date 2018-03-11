Polo Garage'ın E-ticarete Yönelik Girişimleri Neler?

Polo Garage E-Ticaret Direktörü Gülbin Tanır, Polo Garage'ın e-ticarete yönelik girişimleri hakkında Wise TV'ye konuştu.

Tanır, şunları dile getirdi: "Polo Garage perakendede çok eski bir marka. Yaklaşık 1988 senesinden beri, 30 yılı aşkın bir süredir perakendede bilinen, sevilen bir marka. 65 mağazasının yanı sıra, şimdi artık gerçekten e-ticarette ilk 5'in arasına sokulmaya çalışılıyor ve böyle performans salınıyor. Biz de Polo Garage'ın e-ticaret sitesini açacağız. Önümüzdeki yaz müşterilerle buluşturuyoruz online shop'ta Polo Garage koleksiyonunu.".