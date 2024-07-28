Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi. Geyveli, Erzurum'un ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini vurguladı ve şehre yapılacak yatırımların önemini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi.

Erzurum'un hem tarih içindeki konumu hem de bu gün ki şartlarda kıymetli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, "Ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yerlerde olması gereken Erzurum bir çok açıdan gerilemiş durumda. Bu anlamda mutlak suretle istihdamı geliştirici yatırımlar yapılmalı, desteklenmelidir. Şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak bunu önemsiyoruz. Erzurum sağlık hizmetleri açısından da bölgenin merkezi konumunda. Şehre bu konuda da pozitif ayrımcılık yapılmalı, destekler verilmelidir. Erzurum iklim açısından zorlu bir coğrafyaya sahip olduğu herkesin malumu. Burada maliyetler ve gider kalemleri fazla. O yüzden de hem insanların hem de yatırımcıları teşvik edilmesi şart. Parti olarak bununla alakalı plan ve projelerimiz hazır. " diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Selçuk Geyveli Erzurum Refah Politika Ekonomi Güncel Haberler

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title