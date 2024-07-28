Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, Erzurum'da basın mensupları ve partililerle bir araya geldi.

Erzurum'un hem tarih içindeki konumu hem de bu gün ki şartlarda kıymetli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, "Ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yerlerde olması gereken Erzurum bir çok açıdan gerilemiş durumda. Bu anlamda mutlak suretle istihdamı geliştirici yatırımlar yapılmalı, desteklenmelidir. Şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak bunu önemsiyoruz. Erzurum sağlık hizmetleri açısından da bölgenin merkezi konumunda. Şehre bu konuda da pozitif ayrımcılık yapılmalı, destekler verilmelidir. Erzurum iklim açısından zorlu bir coğrafyaya sahip olduğu herkesin malumu. Burada maliyetler ve gider kalemleri fazla. O yüzden de hem insanların hem de yatırımcıları teşvik edilmesi şart. Parti olarak bununla alakalı plan ve projelerimiz hazır. " diye konuştu. - ERZURUM