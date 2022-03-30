Yeni spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülüyor

Ak Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, başkanlığında toplandı.

İşler, kanun teklifiyle, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile diğer hususları kapsamlı şekilde düzenleyen müstakil bir kanunun mevzuata kazandırılacağını söyledi.

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren teklifin ilk imzacısı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, uzun süredir beklenen ancak çeşitli sebeplerle oluşturulamayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni komisyonun huzuruna getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Spor kulüplerinin toplam borcunun 30 milyar lirayı geçtiğini, bu durumun sürdürülebilir başarıyı mümkün kılmadığını ifade eden Özalan, şöyle konuştu:

"Spor altyapısında yaptığımız çalışmalarla tesisler noktasında örnek gösterilecek seviyeye geldik. Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanun ile de sporda şiddeti önledik. Bu teklif ile de spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Ayrıca, sporun özellikle de futbolun endüstrileşmesi söz konusudur. Bu alanın, ülkemize gelir getirmesini istemekteyiz. Başarılı sporcularımızın yetişmesini ve ülkemizi temsil etmesini amaçlamaktayız. Bu minvalde hazırladığımız teklif ile; spor anonim şirketi/spor kulübü için 'yönetici' tanımı getirilerek Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki kişiler de sorumluluk kapsamına alınmaktadır."

Kanun teklifiyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine özgü "temel ilkeler" ile "bütçe ve harcama ilkelerinin" getirildiğini aktaran Özalan, "Borçlanma ve alacak temliki sınırı getirilmekte ve bu kurallara uyulmaması durumunda yöneticilere şahsi mal varlıkları ile sorumluluk getirilmektedir. Ayrıca hapis cezası da düzenlenmektedir." dedi.

Özalan, kanun teklifiyle, spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarıldığını, Gençlik ve Spor Bakanlığına tescille kurulmalarının sağlandığını ve böylelikle özel bir hukuki statü kazanmalarının temin edildiğini söyledi.

Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartının getirildiğini anlatan Özalan, "Bir spor kulübünün yönetiminde, denetim kurulunda yer alanlarda zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, terörün finansmanı, şike ve teşvik primi gibi suçlardan mahkum olmama şartı aramaktayız." diye konuştu.

Özalan, kanun teklifiyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için "denk bütçe" sisteminin getirildiğini ifade etti.

Kanun teklifiyle, spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarının da düzenlendiğini dile getiren Özalan, şunları kaydetti:

"Bana göre bu, kanun teklifimizin en iyi olan maddelerinden bir tanesidir. Teklifimizle getirdiğimiz borçlanma ve alacak temlik kurallarına uyulmadığı, menajer için ücret üst sınırına uyulmadığı, 7000 Türk lirası üzerindeki harcamalar bankadan, PTT'den veya finans kuruluşlarından yapılmadığı zaman artık yöneticiler oluşan zarardan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olacaklardır. Ayrıca da 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezasıyla cezalandırılabilecekler. Genel kurullarında ibra olsalar da görevlerini bıraksalar da peşleri kesinlikle bırakılmayacaktır."

Kanun teklifiyle menajerlik sisteminin de düzenlendiğini ifade eden Özalan, teklifin maddelerine ilişkin bilgi verdi.

Teklifin imzacılarından MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da şu anda Türk sporunun büyük bir kaos içerisinde olduğunu söyledi.

Kulüplerin borçlarına ilişkin rakamlardan örnekler veren Sancaklı, "Kulüplerin sürdürülebilir hali kalmamıştır. Eğer bu kulüplerimiz şirket olmuş olsaydı şu anda hepsi iflas etmiş vaziyette, konkordato ilan etmiş durumda olurdu." dedi.

Kanun teklifinin siyasetle bir alakası olmadığını vurgulayan Sancaklı, "Bu yasa Türk sporu ve Türk gençliği için yapılan bir yasadır." ifadesini kullandı.

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.