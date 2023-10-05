Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları için İspanya'nın Granada kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün ayaküstü görüştü. Zelenski görüşmeye dair güvenlik durumu ve ikili işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti.

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantıları için İspanya'nın Granada kentinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün ayaküstü görüştü.

Zelenski görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı;

"İlk toplantımız sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ben, Güney Kafkasya'daki güvenlik durumuna odaklandık. Ukrayna bölgenin istikrarı ve bölge halklarıyla dostane ilişkilerle ilgilenmektedir. Ayrıca ikili işbirliğimizi ve bölgeler arası ekonomik projeleri de ele aldık."