Haberler

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile bir araya gelerek ikili ticaretin geliştirilmesi ve Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulması konularında görüştü.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanlığımızda, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Abdoulaye Seydou ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede; artan ikili ticaretimizin ve yatırım ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için iş birliğinde öncelikli sektör ve yasal altyapı başlıklarını ele aldık. Nijer'deki potansiyel iş birliği projelerini birlikte değerlendirmeye kararlıyız. Bu anlayışla, bugün Sayın Bakan ile imzalayacağımız; bakanlıklarımız arasında Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun, önümüzdeki dönemde ikili temaslarımızı artırarak, kazan-kazan temelinde ticaret ve yatırımlarımıza destek olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında 'yürütmeyi durdurma' kararı

Mahkemeden Yerebatan Sarnıcı'yla ilgili sürpriz karar
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 aylık sır perdesi kaldırıldı! 'Yangında öldü' denildi, cinayet çıktı

27 aylık sır perdesi kalktı! Yangında öldü denildi, gerçek başka çıktı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

Yıldızlarımızın Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı

Avrupa'da 50 yıl sonra bir ilk! Türk Belediye Başkanı’na kayyum atandı
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar

Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak?
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>