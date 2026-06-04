Bakanlar Bolat ve Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı ile görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdoulaye Seydou ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanlığımızda, Nijer Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Abdoulaye Seydou ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede; artan ikili ticaretimizin ve yatırım ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için iş birliğinde öncelikli sektör ve yasal altyapı başlıklarını ele aldık. Nijer'deki potansiyel iş birliği projelerini birlikte değerlendirmeye kararlıyız. Bu anlayışla, bugün Sayın Bakan ile imzalayacağımız; bakanlıklarımız arasında Ortak Ekonomik ve Ticari Komisyon kurulmasına ilişkin ortak deklarasyonun, önümüzdeki dönemde ikili temaslarımızı artırarak, kazan-kazan temelinde ticaret ve yatırımlarımıza destek olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı