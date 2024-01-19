Turhal Belediyesi Asfalt Atıklarını Geri Dönüştürerek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Turhal Belediyesi çevre dostu ve ekonomik projeyi hayata geçirdi. "Asfalt Atıkları Yeni Yollara Dönüşüyor" projesiyle belediye bütçesine katkı sağlanacak.

Turhal Belediyesi, yol yapım çalışmalarında ortaya çıkan asfalt atıklarını atıl halde bırakmak yerine, bünyesinde bulunan bölgenin en büyük taş kırma eleme tesisinde parçalayarak, yol yapımında kullanılan temel dolgu malzemesi yerine kullanıyor. Yeni açılan yollarda bu geri dönüştürülen asfaltı kullanan belediye hem çevreyi koruyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Projenin hem doğaya hem de belediye ekonomisine faydalarını anlatan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Sizlere şimdi Turhal Belediyemize ait konkasör tesisimizden sesleniyorum. Yaz boyunca yaptığımız asfalt çalışmalarından önce kazıdığımız 15 bin ton atık asfaltı tesisimizde kırıp geri dönüştürmeye başladık. Bunun gururu içerisindeyiz elhamdülillah. Burada geri dönüşümden ürettiğimiz malzemeyi önümüzde ki yaz yeni açacağımız stabilize yollarda uygulayacağız. Bunun haricinde özel firmalara da satışını gerçekleştiriyoruz. Hem ekonomik boyuttan hem de bu petrol artığı malzemenin doğaya vereceği zararın önüne geçerek Turhalımıza çevremize ülkemize iki kat bir fayda sağlıyoruz" dedi.

2023 yılı içerisinde yapılan asfalt yol çalışmalarından ortaya çıkan 15 bin ton asfalt atığı yüzde 100'e yakın oranda geri dönüştürülerek çevreye zararsız hale getiriliyor. Hem özel firmalara bu malzemenin satışıyla hem de Turhal Belediyesinin yapımını üstlendiği yol çalışmalarında bu geri dönüştürülen asfaltın kullanılması ile belediye bütçesine önemli katlı sağlanıyor. - TOKAT