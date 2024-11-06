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Trump, Florida'dan Başkanlık Seçimini Takip Ediyor

Trump, Florida'dan Başkanlık Seçimini Takip Ediyor
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Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Florida'daki Palm Beach Kongre Merkezi'nde devam eden ABD başkanlık seçimlerini takip ediyor. İlk sonuçlara göre Indiana ve Kentucky'de önde gidiyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, ABD'de devam eden başkanlık seçimini Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'ten takip ediyor.

ABD'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ederken, Indiana ve Kentucky eyaletlerinin doğu bölgelerinde ilk sandıklar kapandı. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Kongre Merkezi'nde seçimi takip ediyor. Oy sayımının başladığı 11 delege sayısına sahip Indiana ve 8 delege sayısına sahip Kentucky'te ilk sonuçlara göre Trump, seçim yarışını önde götürüyor.

Kongre merkezinin çevresi ve giriş noktalarında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılım yalnızca davetli olan özel misafirlerle sınırlı tutuluyor. Etkinlikte bulunanların büyük bir kısmı, Trump'ın yakın dostları, aile üyeleri ve bazı önde gelen Cumhuriyetçi isimlerden oluşuyor. Bu seçkin davetli listesi dışında, ABD medyasından yalnızca az sayıda gazeteciye akreditasyon verilmiş durumda.

İlerleyen saatlerde, Trump'ın sahneye çıkarak seçim sonuçlarını değerlendirmesi ve destekçilerine hitap etmesi bekleniyor. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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