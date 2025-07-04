Trump, Beyaz Saray'da UFC Şampiyonluk Maçı Düzenleyecek

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250'nci yıl dönümü kutlamaları için 2026'da Beyaz Saray'da UFC dövüşü düzenleme planlarını açıkladı. Etkinlik, 'America 250' mitinginde duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250'nci yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2026 yılında Beyaz Saray'ın, UFC şampiyonluk maçına ev sahipliği yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine bağlı Des Moines kentinde düzenlenen 'America 250' mitingine katıldı. Trump burada yaptığı konuşmada, Beyaz Saray arazisinde Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşü düzenlemeyi planladığını belirtti. Trump, "Orada çok geniş bir arazimiz var. 20-25 bin kişinin izleyeceği tam teşekküllü bir dövüş. Bunu düşünün, Beyaz Saray arazisinde bir UFC dövüşü yapacağız" dedi.

Washington'daki Ulusal Park'ta büyük bir festival düzenleneceğini de kaydeden Trump, ülke genelinden lise öğrencilerinin katılacağı ayrı bir spor müsabakası yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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