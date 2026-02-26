Haberler

Bakan Bolat, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Bolat, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile ikili ticaret hedefleri ve yatırımlar konularında görüşme yaptı. İki ülke arasındaki stratejik bağların önemi vurgulandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Gürcistan'a gelen Bakan Bolat, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ticaret hedefleri ve yatırımlar değerlendirilirken, Gürcistan'ı da kapsayan bölgesel vizyon ele alındı. Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar; sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir" dedi.

Bolat, Gürcistan temaslarında ortak vizyonun net olduğunu ifade ederek, "Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek. Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü
Kendisine yapılanlara dayanamayan belediye işçisi, Boğaçayı'na atladı

Belediye işçisi, kendisine yapılanlara daha fazla dayanamadı