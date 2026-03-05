Haberler

'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Güncelleme:
Milletvekillerinin değerlendirmeleri sonrasında kabul edilen teklif, önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin teklifin geneli üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından maddelere geçildi. Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine teklif, Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi. Teklin kabul edilmesiyle Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturumu kapattı. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

