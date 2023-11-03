TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporunu ele alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
Kaynak: AA / Politika