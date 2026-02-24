TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin, "kamu ihale kanunu", İYİ Partinin "gıda fiyatları", DEM Parti'nin "Suriye'deki IŞİD mensupları", CHP'nin ise "emeklilere" ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Türkiye'de gıda fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığını ileri sürdü. Gıda fiyatlarındaki artışın güvenlik sorunu haline geldiğini savunan Çirkin, "Tarlada maliyet artıyorsa rafta fiyat düşmez. Peki, tarımsal girdi fiyatına bakalım, her şeyi enflasyona bağlamak doğru değil, orada da 2025 Aralık verilerine göre yıllık artış yüzde 33,15'tir. Gübre, yem, mazot artmış ama çiftçinin ürettiği ürünlerin tamamının fiyatı düşmüştür." dedi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, gıda fiyatlarındaki artışın sağlıklı beslenmeyi tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Gıda enflasyonunun bir ihmalin sonucu meydana geldiğini savunan Kılıç, "Üretimi önceleyen, ithalata bağımlılığı azaltan ve gıda güvenliğini esas alan adil ve milli bir tarım politikasına ihtiyaç vardır. Gençleri tarıma kazandırmak, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yüksek maliyetleri düşürmek için reformlar şarttır." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, okula gitmesi gereken çocukların yoksulluk nedeniyle ucuz iş gücü şeklinde çalıştırıldığını iddia etti. Gıda krizinin sebebinin yapısal ve siyasi olduğunu anlatan Kaya, "22 yıldır ekonomide 'reform' adı altında yapılan her düzenlemeyle toplumu ne yazık ki sefalete sürüklediniz. Uygulanan ekonomi politikalarıyla yük hep yoksulun, emekçinin sırtına bindirildi." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da gıda fiyatlarındaki artışın bir ekonomi başlığı olmadığını ifade etti. Dünyada enflasyonun gerilemesine rağmen Türkiye'de artmaya devam ettiğini kaydeden Kış, "Türkiye, gıda enflasyonunda Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada. Bu tabloyu ne mevsim şartlarıyla açıklayabilirsiniz ne de dış güç masallarıyla, bu tabloyu açıklayan tek şey var, o da hukuksuzluk ve adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da iktidara geldikleri günden bu yana hayvansal ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini temel bir öncelik olarak ortaya koyduklarını belirtti.

Üreticiyi destekleyen ve maliyetleri azaltan yapısal adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyleyen Korkmaz, "Sadece geçtiğimiz yıl büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 4,3, küçükbaş 5,4, kümes hayvanı varlığı 2,6 oranında artmıştır. Hükümetlerimiz döneminde hayvan varlığında yüzde 50 ile yüzde 70'ler oranında artışlar sağlanmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşık 24 milyon hektarlık işlenen tarım arazisiyle, güçlü bir tarımsal üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Korkmaz, "Tarım sektörümüz, gıda sektörümüzle birleşerek özellikle tarımsal üretimde net dış ticaret fazlası veren ve Türkiye'nin cari dengesine önemli katkısı bulunan sektörlerimizin başında gelmektedir. Bu anlamda, üretimi önceleyen ve çiftçisini destekleyen politikaların somut sonucu olarak bunu ifade edebiliriz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in, İmar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi belirlendi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, Genel Kurul bugün, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul yarın ise milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edecek.

Genel Kurul, perşembe günü, OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek.

3 Mart Salı günü, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek.

Genel Kurul, 4 Mart Çarşamba günü, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak.

5 Mart Perşembe günü, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurul faaliyetleri sürdürülecek.

Genel Kurulda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.