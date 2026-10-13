TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, Genel Kurulu "başkanvekili" sıfatıyla yönetmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Beyazıt, TBMM'nin dünyada çok az parlamentoya nasip olan şanlı bir tarihe sahip olduğunu, "Gazi Meclis" ünvanını aldığını hatırlattı.

"Böylesine şanlı bir tarihi mirası olan Gazi Meclisimizin bir mensubu olmak ve bugün bu kürsüde toplantıyı yönetmek benim için büyük bir onur ve mutluluktur" diyen Beyazıt, TBMM'nin, bütün meselelerin özgürce konuşulabileceği, tartışılabileceği ve çözüme kavuşturulabileceği "en uygun yer" olduğunu anlattı.

Hoşgörünün, karşılıklı saygının ve uzlaşının hakim olduğu, "lisanın temizliğine ve hitabın düzgünlüğüne" özen gösterdikleri verimli bir dönem geçirmeyi temenni eden Beyazıt, görevi devraldığı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, AK Parti grubuna ve milletvekillerine teşekkür eden Beyazıt, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını da kutladı.

Beyazıt, konuşması sonrası 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Beyazıt'ın görevinin hayırlı olmasını diledi.

Siirt'e yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Gül, kente birçok alandaki 167 proje için 6 milyar 9 milyon 793 bin lira yatırım yapıldığını anlattı.

Siirt Havalimanı'nda 2020-2026 yılları arasında 4 bin 273 uçuşun gerçekleştiğini ve 332 bin 963 yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Gül, "Modern yeni terminal binasıyla altyapısı güçlendirilen havalimanımızda uçuşların sürekliliği ve hava ulaşımının güçlendirilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. 34 kilometrelik Siirt Kurtalan Demiryolu Projesi'nde fiziki gerçekleştirme yüzde 30'a ulaşmış olup, projenin 2029-2030 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim alanında 2026 yılında 3,2 milyar lira bedelli 13 proje yürütülmektedir." dedi.

Kentteki enerji çalışmalarına da değinen Gül, Siirt'in çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu, bunların Meclis gündemine taşınmasını önemsediklerini belirterek, "Ancak değerlendirmelerin resmi veriler, yatırımlar ve sahadaki gerçekler doğrultusunda yapılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da Beyazıt'a başarılar diledi. Ankara'nın 103 yıl önce başkent olduğunu hatırlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ancak 103 yıldır tamamlanamayan, AK Parti iktidarı döneminde önemsenmeyen, başlanan veya ağırdan alınan, yeterince kaynak aktarılmayan sorunlarla boğuşmakta. Ankara gibi bir başkentte havalaanına metroyla gidememenizden tutun metroyla gidemediğiniz havaalanından dünyanın belli başlı başkentlerine direkt uçamamanıza kadar, bir fuar alanı bulunmamasından tutun ihtiyaç olan diğer çevre yolunun yapılmamasına kadar çok büyük eksiklikler var."

Yerel yönetim ve merkezi idarenin Ankara'da birlikte ve işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu kaydeden Akdoğan, Ankara'nın sorunlarının bu şekilde çözülebileceğini söyledi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise Beyazıt'a başarılar dileyerek, fındık ihracından elde edilen gelirlerin önemine dikkati çekti.

TMO'nun fındık alım fiyatlarına değinen Şanlıtürk, "Bu yıl başta tekelci firma ve içerideki işbirlikçilerin birlikte hareket etmesiyle 15 Ağustos'ta pazara inen fındık 160 lira ile 180 lira arasında satılmaktadır. Fındık yılda 1 kez hasat edilen, fakat 12 ay ihraç edilebilen üründür. Ağustos ayında hasat başladığında çalıştırdığı işçinin parasını ödemek için, borcu olan borcunu ödemek için, çocuğunun okul masraflarını karşılamak için, gurbetten gelen bir an önce geri dönebilmek için ve benzeri birçok sebeple üretici ürününü erken satmak zorunda kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Taban fiyatın altında fındık alımı yapanlara yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen Şanlıtürk, fındığın fırsatçıya kurban edilmemesi, ihracatçının da korunacağı önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA