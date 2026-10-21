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TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

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TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti, Dem Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Parti ve Yeni Yol Partisinin "sermaye piyasaları", DEM Parti'nin "eğitim", CHP'nin "ÖSYM'nin yapısı" ve İYİ Partinin "hukukta eşitlik ilkesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine dün Genel Kurul'da başlandığını anımsattı. Kanun teklifini eleştiren Arpacı, "Bu kanun tam bir fiyaskodur, dağ fare doğurmuştur. Acilen bir araştırma komisyonu kurulmalı. Bu iş bir kanun teklifiyle temizlenemeyecek kadar büyük." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, fon soruşturmalarıyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirerek, "Bu Meclis'in bir komisyon kurması kimi neden rahatsız eder?" sorusunu yöneltti.

Sanayicinin ekonomideki sorunlar nedeniyle para kazanamadığını savunarak, işletmelerinde elde ettiği paraları çevirmek için söz konusu fonlara paralarını yatırdığını söyleyen Çalışkan, "Bu işletmelerin parası gitti, onun için toplu iflaslar var. Toplu zararlar söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da fon soruşturması kapsamında TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirerek, "Bırakın Meclis bunu bağımsızca araştırsın." dedi.

Bu durum nedeniyle yüz binlerce insanın mağdur olduğunu belirten Kavuncu, bunun doğru denetlenmemesi halinde oluşacak yıkımın gelecek yıllara da yansıyacağını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, fon soruşturmalarına değinerek, bu durumun ilgili kurumların ve yöneticilerinin görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle yaşandığını savundu. İnsanların mevzuata uyarak sermaye piyasası araçlarında yatırım yaptıklarını sandığını ifade eden Kara, "Binlerce kişi, yatırımlarını bu piyasa araçlarına emanet ettikleri için büyük sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle kredilerinin geri ödemeleri gelenler, çekleri yazılanlar, aile birliği bozulanlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Tüm bunlar olurken sadece fonları tasfiye etmek yetmez. SPK'nin görevlileri neden görevlerini yapmamışlar?" diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, üç haftadır Meclis'te fon soruşturması kapsamında yaşananların konuşulduğunu, muhalefetin TBMM'nin denetim görevini yerine getirmesini istediğini belirtti. Bozan, TBMM'de fon soruşturması kapsamında bir araştırma komisyonu kurulmamasını eleştirdi.

"Adaletin gereği hem etkili denetim hem de hukuki güvencelerdir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, sermaye piyasalarında yaşanan bu sürecin etkilediği yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi, fon varlıklarının korunması, sorumluların tespit edilmesi ve benzer olayların tekrarının önlenmesinin herkesin önceliği olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda üç temel öncelik bulunduğunu vurgulayan Yüksel, bunları, tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırım sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ödenmesi, piyasa manipülasyonuyla haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vermesi ve bütün bu sürecin sermaye piyasalarına zarar vermeden yönetilmesi olarak sıraladı.

Yüksel, hukuka aykırı işlemler ve piyasa bozucu eylemler karşısında gerekli idari ve adli süreçlerin işletildiğini belirterek, "Burada iki ilkeyi birlikte korumalıyız. Hiçbir iddia görmezden gelinmemeli ancak hiçbir kişi veya kurum da somut deliller ortaya konulmadan, peşinen suçlu ilan edilmemelidir. Adaletin gereği hem etkili denetim hem de hukuki güvencelerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibiyle Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Yüksel, cerrah titizliğiyle çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemelerinin ve adli soruşturmaların devam ettiğini anımsatan Yüksel, "Bu kapsamlı süreçler dikkate alındığında, Meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik grup önerisinin reddedilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, daha sonra Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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