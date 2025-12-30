Tayland Kamboçya Sınırına Güvenlik Duvarı İnşa Edilecek

TAYLAND Başbakanı Anutin Charnvirakul, iktidarda kalmaları halinde Kamboçya sınırına bir güvenlik duvarı inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Tayland basınında yer alan haberlere göre; Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, lideri olduğu Bhumjaithai Partisi'nin 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimleri kazanması halinde, Tayland-Kamboçya sınırı boyunca duvar inşa etme ve güvenlik güçlerini kuvvetlendirme projelerini hayata geçireceklerini kaydetti. Anutin, duvar inşasının finansmanının, ulusal güvenliği artırma hamlesinin bir parçası olarak öncelikle savunma bütçesinden karşılanacağını da sözlerine ekledi.

Duvar inşasının herhangi bir anlaşmazlık bulunmayan bölgelerden başlayarak kademeli ilerleyeceği, bu kapsamda ilk çalışmaların Chanthaburi eyaletine bağlı Pong Nam Ron bölgesinden başlamasının öngörüldüğü aktarıldı. Duvarın, güvenlik amacıyla bariyerin arkasına yapılacak devriye yolunun masrafları hariç, kilometre başına yaklaşık 225 bin dolara mal olacağı tahmin ediliyor.