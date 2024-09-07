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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, biyoteknik mücadele desteğini artırdı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verilen biyoteknik mücadele desteğinin miktarını açıkladı. Yumaklı, Tokat'ta incelemelerde bulunarak asma yaprağı projesi hakkında bilgi verdi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 870 liradan bin 305 liraya çıkardık" dedi.

Tokat temasları kapsamında son olarak Pazar ilçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Asma Yaprağı Kalıntısız Üzüm Projesi'nin uygulandığı Çay Köyü'nde incelemelerde bulundu.

"Aniden havaların ısınması zararlıların çıkmasına sebep oluyor"

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında estetik kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntı olduğu durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla da speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusunda bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyoloji mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 825 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan bin 305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, ziyaretlerinin ardından karayolu Ankara'ya hareket etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tarım ve Orman Bakanı Politika Ekonomi Güncel Tarım Çevre tokat

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