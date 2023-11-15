Sosyal medya fenomenleri inceleniyor

Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri inceliyor.

Engin Polat çiftinin kısa sürede zenginleşip sonra da bunu halkın gözüne görgüsüzce sokmaları sonrası yolları Silivri'ye düştü. 'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan Polat çifti, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilirken tüm mallarına da el konuldu.

Polat çiftinin ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Özellikle Polat çiftiyle bağlantılı fenomenler başta olmak üzere 600 sosyal medya fenomeni inceleniyor.

Lüks hayat paylaşımları inceleniyor

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları ve lüks hayata dair gönderileri içerikleri inceleyecek ve buna bağlı olarak içerik üreticilerinden bilgi alacak.

Bu kapsamda 600'e yakın sosyal medya fenomenin kapsamlı bir şekilde araştırılacağı öğrenildi.

Bakanlık yetkilileri yasalara aykırı durum tespit ederse sosyal medya fenomenleriyle ilgili bilgileri diğer kurum ve birimlere aktaracak.