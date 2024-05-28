Süresiz nafakanın kaldırılması için kanun teklifi verildi

Boşanmanın ardından evliliklerin süresine bakılmaksızın erkeklere yüklenen nafaka mecburiyetinin süresiz olması büyük tartışmalara yol açıyor. Günümüzün ekonomik şartlarında maddi sıkıntı yaşanmasına yol açan süresiz nafaka uygulamasına karşın harekete geçen Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini söyledi. Şahin, süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini ve konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' uygulaması toplumda ayrılmalara yol açarken maddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Nafaka uygulamasının neredeyse ömür boyu sürecek olması ise günümüzdeki ekonomik şartlarda vatandaşları daha fazla zor durumda bırakıyor. 1988 yılında yapılan değişiklikle süresiz haline gelen nafaka uygulamasında düzenleme yapılması bir kez daha Meclis'e taşındı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Şahin, süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini ve konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, süresiz nafaka konusunun toplumun önemli bir kesiminin tepkisine neden olduğunu, bu nedenle konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti.

Süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini dile getiren Şahin, "Süresiz nafaka konusu, boşandıktan sonra yeniden bir hayat kurmak isteyen tarafların evliliklerinde maddi ve manevi farklı olumsuzluklara neden oluyor. Süresiz nafaka, boşandıktan sonra yeni hayat kuran tarafları yoran bir durum. Nafaka alacaklısının çalışabilir olmasına rağmen nafaka gelirinden dolayı çalışmaması, SGK'siz olarak çalışması ya da nafaka gelirinden mahrum olmamak için evlilik akdi yapmadan farklı berberlikleri yaşaması gibi olumsuz sonuçlar yaşanıyor." diye konuştu.

"NAFAKA KONUSUNUN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKİR"

Yoksulluk nafakası devam ettiği süre içerisinde nafakanın artırılması, azaltılması ya da tamamen kaldırılması için açılan davalarda da birçok sorunun yaşandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz kanun teklifiyle süresiz nafakanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Nafakanın süresi neye göre belirlenecek, bu konuda da bazı kriterler olmalı. Yoksulluk nafakasının süresi; tarafların evlilik süresine, eğitim, meslek ve sağlık durumuna, nafaka alacaklısının çalışabilir olup olmadığına, çocuk sayısı ve çocukların yaşı gibi kriterlere göre hakim tarafından takdir edilmeli. Toplumun önemli bir kısmında rahatsızlığa neden olan süresiz nafaka konusunun önce tartışılması sonra belli hakkaniyet kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekir."