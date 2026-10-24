Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Van TSO seçimini Mavi Liste 10 grupta kazandı

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Van TSO seçimini Mavi Liste 10 grupta kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van TSO seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Başkan Necdet Takva'nın Mavi Listesi 10 meslek grubunda birinci çıkarak seçimi kazandı. Beyaz Liste 7, Yeşil Liste 2 grupta kazandı; Kırmızı Liste grup kazanamadı. Kesin sonuçların ardından yeni yönetim belirlenecek.
Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın yer aldığı Mavi Liste seçimi kazandı.
Van Anadolu Lisesi'nde sabah saat 09.00'da başlayan ve 19 meslek grubunda gerçekleştirilen oy kullanma süreci, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayım işlemleri sonucunda meslek gruplarını kazanan adaylar belirlendi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste ile seçime giren mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva, 10 meslek grubunda birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu 7 grupta, Yeşil Liste adayı İrem Bayram ise 2 grupta zafer elde etti. Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise grup kazanamadı.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni yönetim kurulunun belirlenmesi bekleniyor.