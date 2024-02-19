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Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Toplantısı için Brüksel'e gitti

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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanvekili olarak Brüksel'e gitti. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve diğer uluslararası konular ele alınacak.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanvekili olarak "Siyasi Komisyon, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Ortak Toplantısı" için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Oldukça geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirilecek NATO Siyasi Komisyon, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Ortak Toplantısı'nda Türk Delegasyonu'nu yoğun bir gündem bekliyor. Ortak Komisyon Toplantısı'nda Suriye'deki son siyasi gelişmeler, terörle mücadele, Irak, NATO-Ukrayna ilişkileri, enerji güvenliği, Doğu Akdeniz, Ege ve Kızıldeniz'deki gelişmeler, İsveç'in NATO üyeliği gibi dünya gündemini meşgul eden konular ele alınacak.

"Müttefiklerimizden beklentilerimiz çok açık"

Brüksel'e hareketinden önce bir açıklama yapan Kasapoğlu, "NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu olarak oldukça aktif bir biçimde çalışıyoruz. Katılacağımız bu toplantılarda hem dünya hem de Türkiye gündeminde olan konularla ilgili ülkemizin düşüncelerini ve önerilerini muhataplarımıza ileteceğiz. Elbette bizim için öncelikli konulardan biri terörle mücadele. Terörle mücadelemiz, öncelikle ülkemizin güvenliğini amaçlamaktadır. Terör unsurları PKK/YPG-SDG'nin saldırılarına devam etmesi nedeniyle Suriye'den kaynaklanan ulusal güvenlik kaygılarımız var. NATO'daki müttefiklerimizden terörle mücadelemize destek vermelerini ve terör propagandasına izin vermemelerini bekliyoruz" dedi.

"İsveç daha çok çalışmalı"

İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen Kasapoğlu, "İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayarak taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Ancak İsveç taahhütlerini yerine getirmek için daha çok çalışmaya devam etmeli. Unutulmamalıdır ki süreç içinde ortaya koyduğumuz talepler halen devam etmektedir" dedi.

Brüksel'de yapılan NATO PA Siyasi Komisyon, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Ortak Toplantısı, 21 Şubat Çarşamba günü sona erecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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