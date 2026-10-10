Haberler

Mehmet Erat, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Erat, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATSO organ seçimlerinde 26 meclis üyesinden 24'ünün katıldığı oylamada Mehmet Erat, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Erat, yeni dönemde üyeler arasında ayrım yapmadan Ağrı ekonomisine katkı sunacaklarını belirtti.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) organ seçimlerinde Mehmet Erat, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

ATSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 meclis üyesinden 24'ü oy kullandı. Saat 10.00'da başlayan ve 14.00'te sona eren oylamanın ardından odanın yeni döneminde görev yapacak yönetim ve diğer organların üyeleri belirlendi. Seçim sonucunda Mehmet Erat başkanlığındaki Yönetim Kurulunda Orhan Keleş, Ahmet Genç, Sefa Taşdemir, Mehmet Celal Kaya, Necip Tayhan ve Kenan Çetin yer aldı.

Meclis Başkanlığına Cemal Yıldırım seçildi

ATSO Meclis Başkanlığına Cemal Yıldırım getirildi. Meclis başkan vekilliklerine Ayhan Gönültaş, Umut Tahtalı ve Metin Taşdemir seçildi. Disiplin Kurulunda Mehmet Hanifi Kaya görev alırken başkan vekilliğine Mensure Yıldız Kahraman seçildi. Ankara delegeleri ise Alpaslan Alpaslan ve Naci Bulan oldu.

Erat'tan birlik ve iş birliği mesajı

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Erat, yaptığı açıklamada, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti. 4 Ekim'de başlayan seçim sürecinin organ seçimleriyle tamamlandığını belirten Erat, yeni dönemde oda üyelerinin beklentilerine karşılık vermek ve Ağrı ekonomisinin gelişimine katkı sunmak için çalışacaklarını ifade etti. Seçim sürecinin geride kaldığını vurgulayan Erat, "Bundan sonra hepimizin ortak sorumluluğu Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve üyelerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bizim için seçimde kimin hangi tarafta olduğu önemli değil. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası bütün üyelerimizin ortak çatısıdır." dedi.

Erat, esnaf, tüccar ve sanayicilerin karşılaştığı sorunları birlikte ele alacaklarını, üyeler arasında ayrım yapmadan istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Yeni yönetim kurulu ve meclisle birlikte Ağrı'nın ticaret hacmini geliştirmek, yatırım ortamını güçlendirmek ve iş dünyasının taleplerini ilgili kurumlara iletmek için gayret göstereceklerini belirten Erat, yeni dönemin oda ve Ağrı iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı

Ülke 7.6 büyüklüğünde depremle sallandı! Tsunami uyarısı geldi
Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike

Kırmızı kart sonrası ortaya çıktı!
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Zelenskiy, Trump'ın Putin ile dizel anlaşmasına sert tepki gösterdi

Trump'ın kararı Zelenskiy'i çılgına çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Babasını ihbar etti, polis ve adliyeden tutuklamalar geldi
Arda Güler'den Montella'ya veda

Arda Güler'den veda
Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti

Sağlık durumu üzdü! Müge Anlı ağzına geleni saydı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü

İnanılmaz son! Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen kazandı
Böylesi görülmedi! Kontrolden çıkan araç evin çatısına uçtu

Film gibi olay! Araç evin çatısına saplandı
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

7.7 ile sallanan ülkeden felaket görüntüleri
Yol kenarında korkunç olay! Yanan araçtan erkek cesedi çıktı

Yanan otomobilin kapısını açtılar! Karşılaştıkları manzara korkunç