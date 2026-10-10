Mehmet Erat, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) organ seçimlerinde Mehmet Erat, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

ATSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 meclis üyesinden 24'ü oy kullandı. Saat 10.00'da başlayan ve 14.00'te sona eren oylamanın ardından odanın yeni döneminde görev yapacak yönetim ve diğer organların üyeleri belirlendi. Seçim sonucunda Mehmet Erat başkanlığındaki Yönetim Kurulunda Orhan Keleş, Ahmet Genç, Sefa Taşdemir, Mehmet Celal Kaya, Necip Tayhan ve Kenan Çetin yer aldı.

Meclis Başkanlığına Cemal Yıldırım seçildi

ATSO Meclis Başkanlığına Cemal Yıldırım getirildi. Meclis başkan vekilliklerine Ayhan Gönültaş, Umut Tahtalı ve Metin Taşdemir seçildi. Disiplin Kurulunda Mehmet Hanifi Kaya görev alırken başkan vekilliğine Mensure Yıldız Kahraman seçildi. Ankara delegeleri ise Alpaslan Alpaslan ve Naci Bulan oldu.

Erat'tan birlik ve iş birliği mesajı

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Erat, yaptığı açıklamada, kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür etti. 4 Ekim'de başlayan seçim sürecinin organ seçimleriyle tamamlandığını belirten Erat, yeni dönemde oda üyelerinin beklentilerine karşılık vermek ve Ağrı ekonomisinin gelişimine katkı sunmak için çalışacaklarını ifade etti. Seçim sürecinin geride kaldığını vurgulayan Erat, "Bundan sonra hepimizin ortak sorumluluğu Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve üyelerimizin beklentilerine karşılık vermektir. Bizim için seçimde kimin hangi tarafta olduğu önemli değil. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası bütün üyelerimizin ortak çatısıdır." dedi.

Erat, esnaf, tüccar ve sanayicilerin karşılaştığı sorunları birlikte ele alacaklarını, üyeler arasında ayrım yapmadan istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Yeni yönetim kurulu ve meclisle birlikte Ağrı'nın ticaret hacmini geliştirmek, yatırım ortamını güçlendirmek ve iş dünyasının taleplerini ilgili kurumlara iletmek için gayret göstereceklerini belirten Erat, yeni dönemin oda ve Ağrı iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı