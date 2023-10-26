Libya Devlet Yüksek Konseyi İsrail'i Boykot Etme Çağrısı Yaptı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerin kesilmesi, gaz ve petrol ihracatının durdurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik haksız saldırılar durdurulana kadar ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, " İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerin kesilmesi, gaz ve petrol ihracatının durdurulması ve Gazze Şeridi'ne yönelik haksız saldırılar durdurulana kadar ürünlerinin boykot edilmesi" çağrısında bulundu.

Devlet Yüksek Konseyi, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alınması için Trablus'ta olağanüstü oturum düzenledi.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre oturumda, "öldürme, zorla yerinden etme, soykırım, su ve elektriğin kesilmesi, gıda ve tıbbi malzeme tedarikinin engellenmesi gibi İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkı aleyhinde yaptıkları" görüşüldü.

Oturumda Gazze sakinlerine acil insani ve tıbbi yardım sağlama ve ulaştırmanın yollarının da tartışıldığı kaydedilen açıklamada, "Libya halkın, toprakları zalim işgal güçlerinden kurtarılıncaya kadar Filistin'deki kardeşlerine destek verecek ve onların yanında olacak." ifadeleri kullanıldı.

Konsey üyelerinin oturumda ayrıca " İsrail'e destek veren ülkelerle ilişkilerin kesilmesi, gaz ve petrol ihracatının durdurulması, ürünlerinin boykot edilmesi, Gazze'ye yönelik haksız saldırılar durduruluncaya kadar bu ülkelerin büyükelçileriyle ilişkilerin askıya alınmanı" istediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ülkelere ilişkin bilgiye ise yer verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.