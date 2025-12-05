Kamuda yönetici ve uzman personele yönelik hazırlanan seyyanen zam kanun teklifi geri çekiliyor

Kamuda yönetici ve uzman personeli kapsayan seyyanen zam düzenlemesi kanun teklifi Meclis gündeminden geri çekiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teklifin ayrıntılarını değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmede düzenlemenin bütçe dengeleri, kurumlar arası ücret yapısı ve çalışma barışı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerde teklifin mevcut haliyle ücret adaletini bozabileceği ve kamu personeli arasında dengesizliklere yol açabileceği ifade edildi. Bu kapsamlı sunumların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çalışma barışını korumak ve ücret adaletini gözetmek amacıyla kanun teklifinin geri çekilmesi talimatını verdiği öğrenildi. - ANKARA