İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Beslenme alışkanlıklarına göre bir üretim planlaması yapılması zarureti, yanı başımızda yaşanan savaştan ve savaşın getirdiği sıkıntılardan ötürü bir kez daha öne çıkmış durumda." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Kavuncu, ekonomik gelişmeler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, tereddütlü ve endişe içinde bir Ramazan Bayramı geçirilmesine neden olduğunu belirtti.

Gıda güvenliğinin toplantıda gündeme geldiğini aktaran Kavuncu, bu konuda önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliğinin, gıda fiyatlarının ve olası krizlerin kontrol altına alınabilmesi için büyükşehir yasasının çıkması çok çok önemli. Beslenme alışkanlıklarına göre bir üretim planlaması yapılması zarureti, yanı başımızda yaşanan savaştan ve savaşın getirdiği sıkıntılardan ötürü bir kez daha öne çıkmış durumda."

"Nevruz, barışın, birliğin, sevginin bayramıdır"

Rusya ve İran'dan doğal gaz tedarikine yönelik devam eden anlaşmalara değinen Kavuncu, "Bu anlaşmaların bir an önce neticelenmesi ve kışa girerken Türkiye'nin bir doğal gaz sıkıntısıyla karşılaşmamasının, Orta Doğu'daki kriz de göz önüne alındığında ne kadar önemli olduğu çok net olarak önümüzde durmaktadır." ifadesini kullandı.

Buğra Kavuncu, Türkiye'nin bazı kentlerindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldığını kaydederek, "Adeta Türk milletinin sinir uçlarına basa basa sabrını zorlayacak bir sürecin içerisine girilmiştir. Görüntülerden tüm milletimiz huzursuz olmuştur. Nevruz, barışın, birliğin, sevginin bayramıdır." diye konuştu.