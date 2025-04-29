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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Gölbaşı Esnafını Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Gölbaşı Esnafını Ziyaret Etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak iş yerlerini gezdi, esnafın problemlerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Ofluoğlu, ilçedeki programı kapsamında Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

Esnafla görüşen Ofluoğlu, problemleri dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Ofluoğlu'na ziyaretlerinde İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ve Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Politika
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