İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş Mersin'de Basın Mensuplarıyla Buluştu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Taş, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ndeki buluşmada, her düşüncenin kamuoyu önünde konuşulması ve tartışılması gerektiğini söyledi.

Ekonomi yönetimine eleştiren Taş, "Kadrolarımızla, siyaset politikalarımızla, projelerimizle bu devleti, milleti yönetmeye hazırız. İnşallah milletimiz bu sefer yetkiyi verecek, inanıyoruz. O da olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Taş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de yaptıkları çalışmalarla anlattı.

Programda, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Fevzi Karaca ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da yer aldı.