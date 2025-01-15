İmamoğlu'ndan SGK Prim Borçları İçin Yeni Çözüm Önerisi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin, "Makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabul edilen İmamoğlu, bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan ile SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve uygulamalara ilişkin tüm belediyeler adına bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, "Bir kamu kurumu, başka kamu kurumu olan SGK'ye prim borçlarını nasıl ödeyebilir? Nasıl bir süreç tarifi yapabilir. Makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri paylaştık." ifadesini kullandı.

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden İmamoğlu, "TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız, bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibarıyla nasıl uzlaşı sağlayabilirizin masası kurulacak." diye konuştu.

Farklı dönemde birikmiş borçların, bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da yükselecek. Makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık. Bu manada karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı sonuç verir. Eğer uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı bir biçimde ödenebilir. Hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz dedik."