İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da 300 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün burada yükselen sadece binalar değil, milletimizin yeniden dirilişidir. İnşa edilen her konut sadece bir yapı değil, devletimizin milletine sahip çıkışının, vefanın, sevdasının sembolüdür." dedi.

Yerlikaya, Malatya Büyükşehir Belediyesi binasının arkasındaki alanda "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, asrın felaketinin ardından yapılan konut sayısının 300 bini geçtiğini, bunun muhteşem bir başarı olduğunu belirtti.

Bu başarının mimarının Cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada yükselen sadece binalar değil, milletimizin yeniden dirilişidir. İnşa edilen her konut sadece bir yapı değil, devletimizin milletine sahip çıkışının, vefanın, sevdasının sembolüdür. Bunu da bir kenara not edin. Türkiye Yüzyılı işte tam da bu iradeyle Allah'ın izniyle yazılmaktadır. Hatırlayın o gün birileri ekran başında konuşurken, birileri sosyal medyada felaket tellallığı yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti, 'yıkılan konutların daha iyisini, daha güzelini, daha güvenlisini yapıp vereceğiz' dedi. Bu sözün karşısında bazıları da 'yapamazlar, bitiremezler' diyordu. Ama biz onun liderliğinde 'bismillah' deyip yola çıktık. ve bugün işte hep birlikte buradayız. İstedikleri kadar umutsuzluk pompalasınlar, biz sadece 'yaptık' demiyoruz. 'Yaptık, teslim ettik ve daha fazlasını yapacağız' diyoruz. 'Çünkü bu dava bir koltuk davası değil, çünkü bu dava milletimizin davasıdır' diyoruz. Bu dava Türkiye'nin davasıdır ve bu dava geleceğimizin davasıdır. Bu davayı da sırtlayan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizdir, Malatyalılarımızdır."

Depremde yıkılan ve yeniden yapılan Valilik binasının hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Böyle bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Yerlikaya, "Biz 24 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da daima milletimizin yanındayız. Onun hizmetinde, onun emrindeyiz. İnşallah teslim edilen her bir konut yeni başlangıçlara, yeni umutlara vesile olacaktır. Yeni yuvalarınız huzur, sağlık ve bereket getirsin." diye konuştu.