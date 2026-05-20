EMEP'li Demir, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştirdi
EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini eleştirerek, teklifte çiftçi ve vatandaşın olmadığını, sermayenin ödüllendirildiğini savundu. Vergi adaleti talep eden Demir, servetten vergi alınması ve ücretlilerin yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.
Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlattı.
Teklife "hayır" oyu vereceklerini bildiren Demir, kanun teklifiyle bazı vergi muafiyetleri yapılacağını öne sürdü.
Sıfır vergiyle, büyük teşviklerle sermayenin ödüllendirildiğini savunan Demir, teklifte çiftçinin, vatandaşın bulunmadığını iddia etti. Demir, vergisini ödeyen esnafın, çalışanların cezalandırıldığını ileri sürdü.
Vergi adaleti istediklerini belirten Demir, "İşçinin ücretinden değil, servetten vergi alınmasını istiyoruz. Ücretlilerin sırtındaki vergi yükünün kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.