Haberler

EMEP'li Demir, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir, vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini eleştirerek, teklifte çiftçi ve vatandaşın olmadığını, sermayenin ödüllendirildiğini savundu. Vergi adaleti talep eden Demir, servetten vergi alınması ve ücretlilerin yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlattı.

Teklife "hayır" oyu vereceklerini bildiren Demir, kanun teklifiyle bazı vergi muafiyetleri yapılacağını öne sürdü.

Sıfır vergiyle, büyük teşviklerle sermayenin ödüllendirildiğini savunan Demir, teklifte çiftçinin, vatandaşın bulunmadığını iddia etti. Demir, vergisini ödeyen esnafın, çalışanların cezalandırıldığını ileri sürdü.

Vergi adaleti istediklerini belirten Demir, "İşçinin ücretinden değil, servetten vergi alınmasını istiyoruz. Ücretlilerin sırtındaki vergi yükünün kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

Tarihi maça dualarla uğurlandılar
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var